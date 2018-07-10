Нацкомісія з тарифів позапланово перевірить дев'ять енергопостачальних компаній

Це пов'язано з отриманням листів від даних компаній про їхні бажання, щоб такі перевірки були проведені.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові перевірки 9 енергопостачальних компаній.

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Відповідні рішення комісія прийняла на своєму засіданні 10 липня, повідомляється на сайті комісії.

Зокрема, НКРЕКП проведе позапланові перевірки таких компаній: «ДТЕК Київські електромережі», «Львівобленерго», «Чернігівобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія», «Вінницяобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго» і «Сумиобленерго».

Дані заходи будуть проведені у зв'язку з отриманням листів від цих 9 компаній щодо їх бажання здійснити на підприємствах подібні перевірки.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП проведе позапланову перевірку оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, - це державний орган, який є незалежним (не підпорядковується президенту, парламенту чи Кабміну) регулятором у згаданих сферах. Комісія контролює законність діяльності природних монополій, також вона встановлює вартість їх послуг і товарів (тарифи), визначає розмір і структуру їх інвестиційних програм. НКРЕКП встановлює тарифи на газ (тільки вартість його доставки до споживача), електроенергію, послуги з водопостачання, водовідведення та на інші комунальні послуги.