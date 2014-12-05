В умовах дефіциту вугілля українські споживачі почали закуповувати його у Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив посол Польщі в Україні Генрік Литвин.

Посол зазначив, що розмови про постачання польського вугілля в Україну ведуться, але, за його словами, потрібно говорити про те, що вугілля буває різного типу, і відповідно, не завжди потреби України збігаються з тими можливостями, які має Польща.

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Тому поки ще таких великих контрактів не було, але є менші контракти для постачання польського вугілля регіональним, локальним споживачам", - сказав Литвин.

Як повідомляв УНІАН, через окупацію російськими бойовиками окремих територій Донбасу в Україні виник дефіцит вугілля.

Влада країни не контролює більше половини всіх шахт і не має доступу до складів, де може зберігатися вугілля.

У зв'язку зі сформованою ситуацією Україна вперше за тривалий період почала імпорт енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Країнами - експортерами вугілля в Україну стали ПАР і Росія.