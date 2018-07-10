Переговори з РФ про будівництво заводу з виробництва ядерного палива ініціював Китай - Міненерговугілля

Під час переговорів планується обговорити умови участі китайської сторони в реалізації проекту, викупу частки акцій компанії «ТВЕЛ» у підприємстві "Завод із виробництва ядерного палива".

Переговори з Росією щодо будівництва заводу з виробництва ядерного палива були ініційовані Китаєм, повідомляється на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, у 2010 році було створено спільне підприємство «Завод із виробництва ядерного палива», і для реалізації будівництва заводу державним концерном «Ядерне паливо» було профінансовано 80 млн грн (приблизно $10 млн), з них $5,2 млн - аванс на виготовлення нестандартизованого обладнання виробництва компанії «ТВЕЛ» (Росія).

Тому українська сторона ставить питання про продаж потенційному інвестору пакета акцій підприємства, що належать «TBЕЛ», і повернення частини коштів, які були профінансовані на виготовлення нестандартизованого обладнання.

"З метою залучення інвестицій для фінансування будівництва заводу з виробництва ядерного палива в Україні у 2015-2016 роках проведено переговори з можливими інвесторами зі створення виробництва ядерного палива в Україні, зокрема з China Nuclear Fuel Corporation (CNFC, Китай), яка висловила пропозицію про створення спільного виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС. Передбачається, що китайська сторона викупить акції «ТВЕЛ» у повному обсягу і забезпечить повне фінансування проекту", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наводиться лист голови правління China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) Лю Чуньшеня до генерального директора концерну "Ядерне паливо" Сергія Дробота, датоване 22 травня, в якому зазначається, що у зв'язку з об'єднанням CNFC і CNEIC було відкладено інвестицію в будівництво заводу. Тому китайська компанія пропонує якнайшвидше провести тристоронні переговори з "ТВЕЛ" і відзначає, що російська компанія згодна на їх проведення.

"Під час переговорів планується обговорити умови участі китайської сторони в реалізації проекту, викупу частки акцій «ТВЕЛ» і визначення першочергових кроків співпраці", - говориться в повідомленні.

Також Міненерговугілля обнародувало лист міністра до першого заступника генерального директора - директора блоку з розвитку міжнародного бізнесу компанії "Росатом" (Росія) Кирила Комарова, який не збігається з опублікованим 10 липня "Экономической правдой" в інтернеті.

В опублікованому міністерством листі міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик підтверджує, що Міненерговугілля готове обговорити стан реалізації будівництва заводу, і запропонував зустрітися у Брюсселі в період з 9 по 12 липня.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня «Экономическая правда» опублікувала лист голови Міненерговугілля до "Росатому", де саме Насалик пропонує провести зустріч у Брюсселі з 9 по 12 липня, оскільки Україна зацікавлена у співпраці з Росією щодо питання будівництва заводу з виробництва ядерного палива.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і російська компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод із виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені таким чином: 50% + 1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50% - 1 акція - компанії «ТВЕЛ». Акціонери спільного підприємства до кінця 2013 року планували внести до статутного капіталу заводу шляхом проведення додаткової емісії $84 млн, збільшивши його до близько $104 млн. Ці кошти були необхідні для реалізації частини робіт із будівництва заводу в Кіровоградській області.

Загальна вартість заводу оцінювалася в 1,679 млрд грн. Планувалося, що перша черга заводу буде введена в експлуатацію в 2015 році. Однак сам проект було розкритиковано на експертному рівні, і роботи щодо нього так і не було розпочато.

У червні 2016 року Насалик заявив, що американсько-японська компанія Westinghouse готова почати роботи з будівництва заводу для виготовлення ядерного палива в Україні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Ядерне паливо" створений в 2008 році для вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвитку уранового і цирконієвого виробництва, створення виробництва елементів власного ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловиділяючих збірок. Контроль за діяльністю концерну здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.