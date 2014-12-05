Покупці акцій трьох енергокомпаній перерахували за них більше 404 млн гривень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як зазначили у ФДМУ, загальна початкова вартість виставлених на продаж блокпакетів становила 185,2 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна у кінці листопада виставив на приватизаційних аукціонах на фондових біржах по 25% акцій "Закарпаттяобленерго", "Вінницяобленерго" і "Чернівціобленерго".

Фінансова компанія «Фаворит» 26 листопада придбала 25% акцій енергопостачальної компанії «Закарпаттяобленерго» у держави за 255 млн грн. Ціна продажу порівняно з початковою ціною (67,1 млн грн) зросла у 3,9 разу.

Компанія "Фондовий актив" 27 листопада набула в ході приватизаційного аукціону 25% держпакет акцій "Вінницяобленерго". Реалізаційна ціна держпакету акцій становила 112 млн 727 тис. грн, таким чином перевищивши його початкову ціну (81 млн 753 тис. грн - УНІАН) на 31 млн грн.

Компанія "ФК - Зберігач" 28 листопада на аукціоні придбала 25-відсотковий держпакет акцій енергопостачальної компанії "Чернівціобленерго" за стартовою ціною 36 млн 439 тис. грн.