Кувейт заклав у бюджет на 2015 рік ціну бареля нафти $55-60 - The Wall Street Journal

"Заступник міністра фінансів Кувейту Халіфа Хамада у своєму виступі на місцевій конференції у четвер зазначив, що майбутній бюджет буде зверстано, швидше за все, із ціною бареля нафти $55-60", - передає ТАСС із посиланням на The Wall Street Journal.

Падіння цін на нафту змушують і інші країни ОПЕК більш реалістично дивитися на бюджетні прогнози на 2015 рік.

Заступник міністра нафти Ірану Мансур Моаззамі зазначив, що під час підготовки бюджету на наступний рік уряд не розраховував на ціновий діапазон 90-100 $/бар., а дотримувався більш реалістичного підходу, щоб уникнути можливих проблем. Досі Іран не стикався з бюджетним дефіцитом.

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Прем'єр-міністр цієї арабської країни Хейдар аль-Абаді повідомив в кінці листопада, що влада зробить поправки до бюджету країни на 2015 рік у зв'язку з падінням цін на нафту.

"Проект бюджету буде готовий через сім-десять днів, відстрочка пов'язана з падінням світових цін на нафту", - сказав голова уряду. Виступаючи перед депутатами Ради представників (парламенту), аль-Абаді зазначив, що, хоча країна на даний час і не є банкрутом, існують значні фінансові труднощі. Голова кабміну заявив про необхідність зміни економічної стратегії у зв'язку із виниклими проблемами.

За даними електронного видання "Иляф", що базується в Лондоні, спочатку проект бюджету Ірану був зверстаний на основі ціни $70 за барель нафти, однак зараз цю цифру можуть знизити щонайменше до $64.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр нафти Кувейту пояснив, чому ОПЕК вирішила не скорочувати видобуток.