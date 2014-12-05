Кабмін продовжив на місяць дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії

Про це сказав журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«На сьогоднішньому засіданні було погоджено, сама постанова не підписана ще, але було прийняте протокольне рішення, що дія постанови буде продовжена», - сказав міністр.

Він наголосив, що рішення уряду дозволить Нацкомісії з регулювання електроенергії виділити теплоелектростанціям додаткові кошти на закупівлю вугілля.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін у середині серпня оприлюднив прийнятий порядок введення заходів надзвичайного характеру у період порушень нормальної роботи ринку електроенергетики країни. Кабмін визначив, що критеріями порушень є поломка енергоустановок або втручання третіх осіб у роботу енергоустановок і мережевого господарства, що призводить до порушення режиму перетоків по магістральних та міждержавних електромережах, до перевантаження мережних елементів та обмеження споживання електроенергії більше ніж на 100 МВт.

Додатковими критеріями НС названі: зниження резерву енергогенеруючих потужностей об'єднаної енергосистеми нижче від допустимого рівня протягом трьох днів, критично низький рівень забезпечення ТЕС паливом, а також наявність більш ніж тримісячної заборгованості перед виробниками за спожиту електроенергію.

Тимчасові надзвичайні заходи включають: обмеження цін на ринку електроенергії, встановлення особливих умов купівлі-продажу електроенергії, встановлення обов'язкових вимог до виробництва, постачання і купівлі-продажу електроенергії, а також встановлення умов експорту або імпорту електроенергії.

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Запроваджувані заходи є тимчасовими, і термін їх дії не перевищує один місяць. Водночас Кабмін може продовжити цей період, але не більше ніж на один місяць. У період дії надзвичайних заходів усі суб'єкти ринку електричної енергії незалежно від форми власності зобов'язані діяти відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи з урахуванням оперативних команд держпідприємства «Укренерго».

У липні Верховна Рада прийняла у першому читанні закон про введення надзвичайного стану в енергетичному секторі України, за якого безпосереднє керівництво підприємствами трубопровідного транспорту і контроль їхньої діяльності забезпечуються Міністерством оборони України, а уряд наділяється розширеними повноваженнями.

Раніше УНІАН повідомляв, що оприлюднений графік відключення електроенергії в Київській області.