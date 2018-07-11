США в 2019 році можуть стати світовим лідером із видобутку нафти
08:37, 11 липня 2018Енергетика
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Водночас попит на нафтопродукти в США зросте не суттєво, прогнозують американські експерти.
Ілюстрація / REUTERS
У 2019 році Сполучені Штати стануть найбільшим у світі виробником нафти.
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З таким прогнозом виступило американське федеральне управління з питань енергетичної інформації, передає Радіо Свобода.
Згідно з прогнозом, видобуток нафти до кінця майбутнього року досягне 12 мільйонів барелів на день, що дозволить США обійти Росію за обсягами видобутку нафти. У минулому році її видобуток зріс в США на 5,6 відсотка. Очікується, що в нинішньому році вона зросте на 15,4 відсотка завдяки бурхливому розвитку сланцевого способу виробництва нафти.
Водночас попит на нафтопродукти в США зросте не суттєво, прогнозують американські експерти.
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