США в 2019 році можуть стати світовим лідером із видобутку нафти

Водночас попит на нафтопродукти в США зросте не суттєво, прогнозують американські експерти.

У 2019 році Сполучені Штати стануть найбільшим у світі виробником нафти.

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З таким прогнозом виступило американське федеральне управління з питань енергетичної інформації, передає Радіо Свобода.

Згідно з прогнозом, видобуток нафти до кінця майбутнього року досягне 12 мільйонів барелів на день, що дозволить США обійти Росію за обсягами видобутку нафти. У минулому році її видобуток зріс в США на 5,6 відсотка. Очікується, що в нинішньому році вона зросте на 15,4 відсотка завдяки бурхливому розвитку сланцевого способу виробництва нафти.

Водночас попит на нафтопродукти в США зросте не суттєво, прогнозують американські експерти.