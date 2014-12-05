У Міненерговугілля назвали компанію, яку хочуть бачити імпортером електроенергії з Росії

«У моєму розумінні, контракт (на імпорт електроенергії з РФ - УНІАН) повинна підписувати держкомпанія «Укрінтеренерго», - сказав Демчишин на прес-конференції в Києві.

Водночас міністр зазначив, що на даний момент ніяких контрактів на імпорт електроенергії з РФ в українських компаній немає.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Міністерство енергетики та вугільної промисловості України схвалило заявки компаній ДТЕК і «Энергомережа» на імпорт електроенергії з Росії.

Причому, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Росія почне експорт електроенергії в Україну за умови стабільного енергозабезпечення Криму.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що тривають від квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, у першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії в ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії в Білорусь.