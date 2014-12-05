Хмельницька АЕС планує підключити до мережі перший блок 15 грудня

Про це повідомив УНІАН представник оператора всіх діючих АЕС України - держкомпанії «Енергоатом».

«Перший блок ХАЕС планується підключити 15 грудня», - сказав представник «Енергоатому».

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 грудня, в Україні в роботі перебувають 12 із 15 енергоблоків атомних електростанцій країни.

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На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС - 34-та доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Запорізької АЕС - 89-та доба планового ремонту.

Енергоблок №3 Запорізької АЕС планується підключити до енергомережі після 23.00 5 грудня (був відключений 28 листопада).

6 грудня Південно-Українська АЕС планує відключити від енергомережі країни третій блок для виконання планово-попереджувального ремонту тривалістю 119 діб.

Довідка УНІАН. Від початку грудня в Україні почали відбуватися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з високим її споживанням в умовах недовиробництва електроенергії генеруючими компаніями.

Близько половини електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка більшості шахт на захопленій терористами частини Донбасу призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Перевірки та експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.