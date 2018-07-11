Гройсман розповів, як знизити ціни на газ

За словами прем'єр-міністра, досягнення Україною енергонезалежності дозволить знизити ціни на газ всередині країни.

Збільшення власного видобутку газу й відмова від його імпорту дозволить формувати ціни на паливо на внутрішньому ринку, без прив'язки до високих цін на європейських ринках.

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Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив на черговому засіданні уряду.

«Завдання, яке я ставлю перед собою і яке можливо виконати - ми повинні припинити купувати газ за кордоном - це принципове питання. Якщо ми сьогодні більше 30 млрд куб. м газу витрачаємо на економіку й приватне споживання, а видобуваємо близько 20 млрд куб м газу, то близько 10 млрд куб. м імпортується, це означає, що з цінами будуть постійні коливання. Якщо ми самі будемо видобувати, то ми самі будемо встановлювати ціни на газ, і ніхто нам не буде диктувати ніяких позицій», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Гройсман заявив, що Україна має непогані шанси досягти енергонезалежності до 2020 року в зв'язку зі збільшенням видобутку газу державною компанією «Укргазвидобування», а також приватними компаніями.

Українські державні та приватні видобувні компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу на 3,1% - до 20,8 млрд куб. м. За цей же період наша країна скоротила споживання блакитного палива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Відповідно до урядової програми з нарощування видобутку та скорочення споживання, до 2020 року планується, що показник видобутку держкомпанії «Укргазвидобування» зрівняється з показником споживання секторів населення й теплокомуненерго (становитиме 20 млрд куб. м газу).