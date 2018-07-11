Насалик назвав фейком лист «Росатому» про відновлення співпраці

За словами міністра, Міненерговугілля не відновлює співпрацю з Росією щодо питання будівництва заводу з виробництва ядерного палива, а повністю припиняє.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості не відновлює співпрацю з Росією щодо питання будівництва заводу з виробництва ядерного палива, а повністю припиняє.

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Про це під час засідання уряду 11 липня заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

За його словами, розміщений у ЗМІ лист є фейком.

"Міністерство не відновлює співпрацю з Росією, а повністю припиняє. Всі документи були опубліковані на сайті Міненерговугілля", - заявив Насалик.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадав міністрам, що вони не мають мандата вести будь-які розмови з Росією, як з країною-агресором, і що всі подібні речі повинні координуватися з Міністерством закордонних справ.

Після цього Насалик уточнив, що його лист до компанії "Росатом" було направлено через МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня у деяких ЗМІ було опубліковано лист голови Міненерговугілля до "Росатому", де саме Насалик пропонує провести зустріч у Брюсселі з 9 по 12 липня, оскільки Україна зацікавлена у співпраці з Росією щодо питання будівництва заводу з виробництва ядерного палива.

У свою чергу Міненерговугілля заявило, що переговори з Росією щодо будівництва заводу з виробництва ядерного палива були ініційовані Китаєм, а не міністерством і опублікувало на своєму сайті даний лист, де зазначено, що міністерство готове обговорити стан реалізації будівництва заводу і запропонувало зустрітися в Брюсселі в період з 9 по 12 липня.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і російська компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії «ТВЕЛ». Акціонери спільного підприємства до кінця 2013 року планували внести в статутний капітал заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол., збільшивши його до близько 104 млн дол. Ці кошти були необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу в Кіровоградській області.

Загальна вартість заводу оцінювалася в 1,679 млрд грн. Планувалося, що перша черга заводу буде введена в експлуатацію в 2015 році. Однак сам проект був розкритикований на експертному рівні, і роботи за ним так і не розпочали.

У червні 2016 року Насалик заявив, що американсько-японська компанія Westinghouse готова розпочати роботи з будівництва заводу для виготовлення ядерного палива в Україні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Ядерне паливо" створений в 2008 році для вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвитку уранового та цирконієвого виробництва, створення елементів власного виробництва ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловиділяючих збірок. Контроль за діяльністю концерну здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.