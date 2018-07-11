Міненерговугілля поділилося планами щодо наповнення газових сховищ

15:31, 11 липня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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Про це УНІАН повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський.

«Щодоби запаси поповнюються на 55 млн куб. м газу. Таким чином, якщо темпи збережуться, на 1 серпня запаси становитимуть 12,8 млрд куб. м», - сказав він.

Білявський додав, що Україна збільшила добовий транзит газу до Європи.

«За оперативною інформацією, добовий транзит газу через українську ГТС до Європи зріс на 10% і станом на сьогоднішній ранок становить понад 270 млн куб. м. Однією з ймовірних причин збільшення попиту прокачування газу є збільшення режимів його закачування в європейських сховищах», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міненерговугілля, запаси газу в підземних сховищах України повинні становити 17 млрд куб. м до середини жовтня, тобто до початку опалювального періоду 2018-2019 років.

Станом на 7 липня запаси газу в ПСГ становлять 11,554 млрд куб. м газу, що на 2,7% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (11,88 млрд куб. м).

Станом на 8 серпня 2017 року запаси газу в ПСГ становили близько 13,1 млрд куб. м.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 млрд куб. м.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 млрд кубометрів газу.

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Теги: #запаси газу#підземні сховища газу