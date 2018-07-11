Кабмін переніс затвердження ТЕО добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Затвердження ТЕО було перенесено на прохання віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Кабінет міністрів переніс затвердження техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) вартістю 72,44 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року) на наступне засідання уряду.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 11 липня.

Затвердження ТЕО було перенесено на прохання віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цынцадзе для додаткового доопрацювання і проведення наради на урядовому рівні.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що раніше ніяк зауважень від віце-прем'єр-міністра не було.

Раніше, 5 липня, урядовий комітет схвалив ТЕО добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС вартістю 72,5 млрд грн.

Згідно з ТЕО, текстом якого володіє УНІАН, після денонсування договору про добудову даних енергоблоків з Росією єдиним варіантом, що забезпечує добудову в найбільш короткі терміни за мінімізації витрат, є застосування реакторної установки (РУ) ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор) виробництва компанії Skoda JS (Чехія).

На двох енергоблоках передбачається установка турбіни виробництва "Турбоатом", а генератора від "Електроважмашу" (обидва підприємства - Харків).

Електрична потужність двох енергоблоків становитиме 2200 МВт, а річне виробництво електроенергії двох енергоблоків - 16,226 млрд кВт-ч.

Загальна вартість добудови двох енергоблоків - 72,437 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року), в тому числі вартість обладнання - 46,3 млрд грн.

Терміни будівництва - 84 місяці від початку робіт, а ймовірне введення в експлуатацію енергоблоку №3 - 2025 рік.

Загальний стан будівельної частини на момент припинення робіт енергоблоку №3 - 75%, енергоблоку №4 - 28%.

Також зазначено, що можливе перше завантаження ядерного палива виробництва компанії Westinghouse (США).

Як повідомляв УНІАН, переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», також брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

В кінці 2014 року голова «Енергоатому» Юрій Недашковський заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією через відсутність з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Тоді очікувалося, що замінити «Росатом» (материнська компанія «Атомбудекспорту») зможе чеська Skoda (власником чеської Skoda JS a.s. є юридична особа, зареєстрована в Росії).

У 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду про добудову Хмельницької АЕС з Російською Федерацією.

За оцінками «Енергоатому», завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в Об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік.

На початку листопада 2017 року «Енергоатом» отримав від «Китайської національної ядерної корпорації (CNNC) та «Індустріального комерційного банку Китаю (ICBC) пропозицію щодо надання кредитних коштів для фінансування завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі і через відсутність фінансування.