Газ цього року подорожчає на 18% - прогноз Мінекономрозвитку

Згідно з прогнозом, ціна на газ для населення в 2019 році може збільшитися на 5-8%, у 2020 році - на 14% і не збільшуватиметься в 2021 році.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання роздрібних цін на газ для населення в 2018 році на 18%.

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Про це йдеться у "Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", який є в розпорядженні ЕП.

Згідно з прогнозом, ціна на газ для населення в 2019 році може збільшитися на 5-8%, у 2020 році - на 14% і не збільшуватиметься в 2021 році.

Ціни на електроенергію не планується підвищувати в 2018 році, однак з 2019 по 2021 роки вони щорічно зростатимуть на 25%.

Нагадаємо, Кабмін також прорахував сценарії розвитку економіки на 2019-2021 роки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня.

30 травня Кабмін продовжив спецзобов'язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року. Таким чином, ціна газу для населення залишиться незмінною до 1 серпня.

Ціна на газ для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» повинна вирівнятися (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищенню приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.