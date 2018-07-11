Насалик вважає можливим зниження ціни на газ для населення на 5-7%

Міністр додав, що це його особиста позиція, а не всього уряду.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає за можливе не підвищувати ціну на природний газ для населення, а, навпаки, знизити на 5-7% від діючої.

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Про це він заявив журналістам після засідання уряду.

"Я вважаю, що підстав для підвищення ціни на газ для населення немає ... Якщо порахувати ці дві позиції (рентабельність та інвестиційну складову - УНІАН), то ціну на газ потрібно не підвищувати, а знизити на 5-7%. Це позиція не уряду, а як приватної особи", - сказав міністр.

Насалик додав, що населенню продається лише 3% імпортного газу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня.

30 травня Кабмін продовжив спецзобов’язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року. Таким чином, ціна газу для населення залишиться незмінною до 1 серпня.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.