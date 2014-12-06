"Нафтогаз" перерахував "Газпрому" передоплату за 1 мільярд кубів газу

Про це в п'ятницю ввечері повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії.

Раніше Україна заявляла, що може обмежитися закупівлями до 1,5 млрд куб. м російського газу в 2014 році і до 1 млрд куб. м у першому кварталі 2015 року, проте конкретні обсяги будуть визначатися в залежності від погодних умов та обсягів закупівлі газу за реверсом.

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Згідно з брюссельськими угодами, до кінця поточного року ціна російського газу для України становить 378 доларів за 1 тис. куб. м, а в першому кварталі наступного року - 368 доларів за 1 тис. куб. м. "Нафтогаз України" буде купувати його за передоплатою.

Умовою покупки газу в першому кварталі 2015 є погашення до кінця 2014 року 1,65 млрд доларів боргу за попередні поставки.