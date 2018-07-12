США пригрозили санкціями компаніям, які працюють з «Північним потоком-2»

Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Компанії, які працюють з "Північним потоком-2" та іншими російським експортними трубопроводами, знаходяться під загрозою санкцій, заявив журналістам представник державного департаменту США.

Читайте такожТуск назвав «Північний потік-2» помилкою, що не служить інтересам Європи

"США виступають проти проекту "Північний потік-2". Ми не коментуємо можливі майбутні санкції, але ми дали ясно зрозуміти, що компанії, які працюють в секторі російських експортних трубопроводів, займаються бізнесом, який несе в собі ризик санкцій", - йдеться в заяві, повідомляє Прайм.

Також у ньому наголошується, що будівництво «Північного потоку-2», на думку американської сторони, «підірве загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи, надаючи Росії ще один інструмент для політичного стримування європейських країн, особливо України».

При цьому в червні США повідомляли владу Німеччини, що поки не збираються вводити санкції щодо газопроводу.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планують побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

В кінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні – від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також повинен проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже почала роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмин.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2». За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.

18 травня після переговорів в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Глава МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.