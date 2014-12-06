Запорізька АЕС після ремонту запустила третій енергоблок

Енергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до мережі після ремонту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

«5 грудня 2014 року о 21:15 енергоблок №3 Запорізької АЕС виведено з поточного ремонту та підключено до мережі», - йдеться в повідомленні.

На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходиться 5 енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 4670 МВт.

Також, як йдеться в повідомленні, з чітким дотриманням графіку виконується плановий середній ремонт енергоблоку №1, ведуться роботи з реконструкції та модернізації.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає.

«Запорізька АЕС функціонує надійно і безпечно. Вона готова до подальшого розвитку і до нових виробничих досягнень», - заявили в Міненергетики.

Крім того, додали в прес-службі, радіаційний фон в районі розташування Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і на 5 грудня становить 8-12 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада о 19:24 автоматична система захисту відключила третій енергоблок Запорізької АЕС від мережі через пошкодження обмотки трансформатора.

«Автоматика захисту блоку спрацювала відповідно до проектного алгоритму. Блок переведено в холодний стан без зауважень. Радіаційних наслідків немає", - заявили в держкомпанії «Енергоатом».

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі із встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн КВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, шостий - у 1995 році.