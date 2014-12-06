«Газпром» підтвердив отримання передоплати від «Нафтогазу»

У російському «Газпромі» підтвердили одержання передоплати у розмірі 378 млн. дол. від НАК «Нафтогаз України» за поставку 1 млрд кубометрів газу.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник російської компанії Сергій Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня "Нафтогаз України" заявив про перерахування російському "Газпрому" 378 млн. дол. як передоплату для постачання 1 млрд куб. м газу.

Раніше Україна заявляла, що може обмежитися закупівлею до 1,5 млрд куб. м російського газу в 2014 році і до 1 млрд куб. м у першому кварталі 2015 року, проте конкретні обсяги визначатимуться залежно від погодних умов і обсягів закупівлі газу за реверсом.

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Згідно з брюссельськими угодами, до кінця цього року ціна російського газу для України становить 378 доларів за 1 тис. куб. м, а в першому кварталі наступного року - 368 доларів за 1 тис. куб. м. "Нафтогаз України" купуватиме його за передоплатою.

Умовою придбання газу в першому кварталі 2015 року є погашення до кінця 2014 року 1,65 млрд доларів боргу за попередні поставки.