На світовому ринку нафти стався рекордний за два роки обвал цін

Ф’ючерси на сорт Brent впали більш як на 6%, ціна становила 74 долари.

Ціни на нафту пережили рекордне за два з половиною роки падіння на торгах 11 липня.

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Це сталося після публікації щомісячної доповіді Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), у якій картель відзвітував про різке зростання видобутку в Саудівській Аравії і попередив про надлишок пропозиції у 2019 році, повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно з даними торгів, станом на 23:16 за Києвом ф’ючерси на сорт Brent впали більш як на 6% з початку торгів, ціна становила 74 долари. Це падіння стало рекордним з літа 2016 року і опустило котирування до тритижневого мінімуму.

За повідомленням секретаріату ОПЕК, за червень Саудівська Аравія викинула на ринок 405 тисяч барелів нових щоденних поставок, збільшивши видобуток до 10,42 мільйона барелів на день.

Ціна нафти має важливе значення для країн, значною мірою залежних від реалізації цієї сировини на світовому ринку, таких, як Росія чи Іран.