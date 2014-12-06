Бойовики «ЛНР» заявляють, що переходять на енергопостачання з Росії

Терористична організація "Луганська народна республіка" заявляє про перехід на альтернативну енергосистему, що живиться з Росії.

Як відзначається в повідомленні «ЛНР», створення альтернативної енергосистеми завершене. Луганськ більше не залежить від ТЕС у місті Щастя. «У разі відключення ТЕС, жителі ЛНР не залишаться без електроенергії, оскільки енергосистема республіки переведена на пряме електроживлення з Росії», - стверджують бойовики.

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