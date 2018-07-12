Готуйте гаманці: газ може подорожчати на 25%

За даними Нацбанку, вплив цього підвищення на показник інфляції становитиме близько 0,9 процентного пункту.

Національний банк України очікує підвищення цін на природний газ цього року на 25%, повідомив журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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«Ми очікуємо, що зростання цін на газ і комунальні послуги цього року буде приблизно на рівні 25%», - сказав Сологуб.

За його словами, вплив цього підвищення на показник інфляції становитиме близько 0,9 процентного пункту.

Також Сологуб повідомив, що наступного року Нацбанк очікує підвищення цін на газ ще на 15%.

«Якщо подивитися на світові ціни і порівняти з цінами в Україні, то диференціал - близько 40%. За нашими очікуваннями, цей диференціал буде врегульовано за два роки», - сказав представник НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня.

30 травня Кабмін продовжив спецзобов’язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року. Таким чином, ціна газу для населення залишиться незмінною до 1 серпня.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.