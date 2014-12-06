Вагони з російським вугіллям перетнули кордон - Міненерго

«Варто зазначити, що це вугілля, за яке вже була проведена оплата, але протягом кількох днів його поставки були заблоковані, а вагони простоювали на кордоні з РФ», - зазначили у відомстві.

Крім того, там нагадали, що 5 грудня 2014 року в 21:15 енергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до мережі, і на даний момент в роботі перебуває 5 енергоблоків станції сумарною потужністю генераторів 4670 МВт.

Читайте такожАфриканське вугілля не горить на наших ТЕС, це злочин - ЯремаЯк раніше повідомляв УНІАН, з початку грудня державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправки 200 вагонів з вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії в ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії в Білорусь.