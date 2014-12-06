Голова "Газпрому" обіцяє "звести нанівець" транзитний потенціал України

Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

"Фактично роль України, як транзитної країни, зводиться нанівець", - сказав глава газової компанії, відповідаючи на запитання, чи відмовляється "Газпром" від українського транзиту з урахуванням "Північного потоку" і будівництва нового газогону.

"Обсяги, що Україні необхідні для її внутрішнього споживання, ми забезпечимо", - запевнив Міллер.

Він нагадав, що розмови про роль українського транзиту для російських поставок газу в Європу тривають понад 10 років.

Читайте також«Газпром» підтвердив отримання передоплати від «Нафтогазу»"Протягом всіх останніх років тільки про це й мова. Переговори, в кінцевому підсумку, тривали багато років. Ви пам'ятаєте, ще в 2003 році, Володимир Володимирович Путін з (Герхардом) Шрьодером і (Леонідом) Кучмою підписали угоду про створення тристороннього консорціуму. Але ось минуло більше 10 років", - пояснив Міллер.

"Для себе ми, звичайно ж, вже просто-напросто прийняли остаточне рішення щодо створення альтернативних маршрутів: спочатку "Північного потоку", потім "Південного потоку". Але зараз, відповідно, прийнято рішення про реалізацію нового проекту - морського газопроводу з Чорного моря у напрямку Туреччини", - підсумував він.