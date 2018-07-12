Держгеонадр хоче розглянути питання продовження 39 спецдозволів "Укргазвидобування"

Також планується надати та продовжити ще 17 ліцензій для 9 інших компаній.

Державна служба геології і надр (Госгеонедр) планує розглянути питання продовження 39 спеціальних дозволів на користування надрами найбільшої державної компанії "Укргазвидобування".

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Про це повідомляється на сайті Держгеонадр.

Також планується надати та продовжити ще 17 ліцензій для 9 інших компаній.

"У Державній службі геології та надр України відбулося засідання Комісії з питань надрокористування, на якому Комісія рекомендувала надати відомству і продовжити 56 дозвільних документів для більш ніж 10 компаній", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укргазвидобування" зупинила видобуток на родовищі в Харківській області через затримки з видачею ліцензії.

Компанія неодноразово звертала увагу на те, що Держгеонадр поки не прийняла рішення щодо 39 спецдозволів "Укргазвидобування".

Довідка УНІАН. За підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 мільярда кубометрів. У 2018 році компанія планує видобути 16-16,5 мільярда кубометрів.

"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" і "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".