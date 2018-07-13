Російський політик пояснив, чому ЄС може заблокувати газопровід "Північний потік-2"

10:39, 13 липня 2018
Енергетика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це розповів російський опозиційний політик Костянтин Боровий, передає «Апостроф».

Відзначається, що якщо європейські країни вирішать підтримати кардинальні заяви президента США Дональда Трампа, то "здоровий глузд переможе" і російський газопровід може бути заблокований.

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«Німеччина ближче до Сполучених Штатів, адже багато в чому значно більшою мірою залежить від США, ніж від Росії. І остання дискусія з приводу митних тарифів на метали (алюміній, сталь) дуже їх хвилює. У німців значно більший обсяг торгівлі зі Сполученими Штатами, і ринок з ними надійніше. Тому, вибираючи між Росією і США, Німеччина не хоче втратити ринки в США», – зазначив політик.

Він припускає, що "Північний потік-2" сьогодні є для Німеччини інструментом боротьби з тими ж митами, які США хочуть виставити для того, щоб зрівняти конкуренцію європейських і американських товарів на європейському та американському ринках.

"Україні це буде дуже вигідно. Це не якісь розмови про привілеї, які теж потрібні, а серйозні і більш дорослі розмови з європейцями про їхні інтереси, про небезпеки, з якими в ЄС не рахувалися до цього часу", - сказав Боровий.

"А "Північний потік-2" – це інструмент в руках Кремля для ведення гібридної війни. І треба якось починати думати, щоб не давати його в руки Путіну", - додав опозиціонер.

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Теги: #США#Північний потік-2