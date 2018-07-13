Російський політик пояснив, чому ЄС може заблокувати газопровід "Північний потік-2"

На думку російського опозиціонера, "Північний потік-2" сьогодні є для Німеччини інструментом боротьби з митами, які США хочуть виставити для того, аби зрівняти конкуренцію європейських і американських товарів на європейському та американському ринках.

Країни Євросоюзу можуть заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", якщо приймуть радикальну позицію США.

Про це розповів російський опозиційний політик Костянтин Боровий, передає «Апостроф».

Відзначається, що якщо європейські країни вирішать підтримати кардинальні заяви президента США Дональда Трампа, то "здоровий глузд переможе" і російський газопровід може бути заблокований.

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«Німеччина ближче до Сполучених Штатів, адже багато в чому значно більшою мірою залежить від США, ніж від Росії. І остання дискусія з приводу митних тарифів на метали (алюміній, сталь) дуже їх хвилює. У німців значно більший обсяг торгівлі зі Сполученими Штатами, і ринок з ними надійніше. Тому, вибираючи між Росією і США, Німеччина не хоче втратити ринки в США», – зазначив політик.

Він припускає, що "Північний потік-2" сьогодні є для Німеччини інструментом боротьби з тими ж митами, які США хочуть виставити для того, щоб зрівняти конкуренцію європейських і американських товарів на європейському та американському ринках.

"Україні це буде дуже вигідно. Це не якісь розмови про привілеї, які теж потрібні, а серйозні і більш дорослі розмови з європейцями про їхні інтереси, про небезпеки, з якими в ЄС не рахувалися до цього часу", - сказав Боровий.

"А "Північний потік-2" – це інструмент в руках Кремля для ведення гібридної війни. І треба якось починати думати, щоб не давати його в руки Путіну", - додав опозиціонер.