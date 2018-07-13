Прем'єр хоче обговорити з депутатами ціну на газ

В ході консультації Гройсман планує обговорити кілька сценаріїв, на які уряд може піти.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що хоче провести консультації з лідерами парламентських фракцій щодо ціни на газ, де він планує обговорити кілька сценаріїв, на які уряд може піти.

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Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

"Я відповідально заявляю, що я не хочу підвищувати ціни на газ, я не хочу цього робити. Це може бути тільки вимушений крок для того, щоб не допустити економічної катастрофи і бідності для українських громадян. І тому, ми зараз так чітко стоїмо на цих позиціях. Я буду просити консультації з лідерами фракцій з цього питання, і буду там просто показувати два, три сценарії, на які ми можемо піти", - сказав Гройсман.

Він також підкреслив, що якщо Україна не зможе обслуговувати свої зовнішні борги, то країна зіткнеться з великими економічними проблемами, які відчує кожен українець.

"Але я не допускаю таких сценаріїв. Я допускаю економічне зростання, стабільність цін, уповільнення інфляції, відновлення кредитування, збільшення інвестицій, успішну конкурентну приватизацію. Ось стратегія, яка дасть можливість створювати нові робочі місця, створювати новий український продукт, виходити на нові ринки і забезпечувати українців гідною зарплатою і, як наслідок, гідною пенсією", - заявив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня.

30 травня Кабмін продовжив спецобязательства "Нафтогазу" з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року. Таким чином, ціна газу для населення залишиться незмінною до 1 серпня.

Ціна на газ для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість "блакитного палива" повинна вирівнятися (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів більш поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.