Колишній склад НКРЕКП загнав "Енергоатом" у штучні збитки - Недашковський

За його словами, навіть при встановленому на 2018 рік тарифі 54 коп/кВт-год дефіцит Енергоатому становить 13,9 млрд гривень.

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський заявляє, що минулий склад Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, загнав компанію в штучні збитки.

Про це він сказав під час комітетських слухань у Верховній Раді на тему "Ядерна енергетика України - виклики та перспективи".

"НКРЕКП минулого складу почав практикувати вибірковий підхід, застосовуючи для теплової генерації індикатив, а для атомної - "витрати+". В минулому році ми прогнозували (тариф на відпуск електроенергії АЕС - УНІАН) 72 коп/кВт-год, отримали 47 коп/кВт-ч. Компанія розробила і затвердила фінансовий план, узгоджений з усіма Міністерствами, відомствами і КМУ, але вже після затвердження Фінплану в кінці року НКРЕКП зняла ще 3,3 млрд гривень, чим загнала компані в штучні збитки", - повідомив Недашковський.

За його словами, навіть при встановленому на 2018 рік тарифі 54 коп/кВт-год дефіцит Енергоатому становить 13,9 млрд гривень.

"Сьогодні Європейський банк реконструкції і розвитку не дозволяє робити вибірку понад 71 млн доларів залученого з фондового ринку США кредиту у розмірі 250 млн доларів на будівництво ЦСВЯП (Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива - УНІАН) саме через незадовільний рівень тарифу на електроенергію, вироблену на АЕС. Парадокс ситуації полягає в тому, що ми отримали кошти, але не можемо їх використовувати", - зазначив президент "Енергоатому".

Недашковський додав, що минулий склад НКРЕКП використовував також вкрай цинічний підхід у визначенні цільових і нецільових витрат Енергоатому.

За його словами, регулятор безпідставно, без обліку затверджених на всіх рівнях (у тому числі і Держатомрегулювання) програм і заходів щодо поточної експлуатації і розвитку, без прив'язки до фінплану визначає куди і на що Енергоатом повинен витрачати кошти. При цьому, при дефіцитному бюджеті оператор АЕС не може встановити пріоритетом поточну експлуатацію, за програмами якої встановлено практично нульове фінансування, і, відповідно не може перекинути гроші з іншої статті – за це на компанію накладаються мільярдні штрафи. «Фактично, НКРЕКП двічі знімає кошти з тарифу "Енергоатому". І таким способом отримує ресурс для поповнення "Роттердам+", - сказав президент Енергоатому.

Ці дефіцити, за словами Недашковського, змушують "Енергоатом" нарощувати кредитні зобов'язання, обслуговування яких також не включається в тариф.

"В результаті, теплова генерація і банківський сектор, який її обслуговує, у виграші за рахунок "Енергоатому": приватний бізнес заробляє на державних активах", - сказав Недашковський.

На його думку, вирішення цього питання не повинно призвести до підвищення тарифу на електроенергію для споживачів, а полягає в перерозподілі коштів між генераціями.

"Середня оптово-ринкова ціна в 2017 році порівняно з 2016 роком не піднімалася за рахунок того, що 20 млрд грн зняли з "Енергоатому" і "Укргідроенерго" і перекинули на ДТЕК і теплоелектроцентралі. Не потрібно піднімати (тариф - УНІАН), поверніть ці 20 млрд грн і все буде добре... Все вирішувалося на пальцях, а не складними розрахунками. Звідси 20 прибрали, туди додали", - сказав Недашковський.

Також він додав, що "Енергоатом" виконав розрахунки, які показали, що в період з 2006 року по 2017 рік, компанія через низький тариф недоотримала 5,5 млрд доларів, які могли бути витрачені на модернізацію та підвищення безпеки діючих енергоблоків, і добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» в 2017 році отримав 1,3 млрд грн збитку, тоді як 2016 рік підприємство завершило з чистим прибутком 232,8 млн грн.

В кінці грудня минулого року НКРЕКП затвердила тариф на вироблену АЕС електроенергію на 2018 рік на рівні 54,03 коп. за кВт-год, тоді як компанія подавала свої розрахунки зі ставкою 83,8 коп. за кВт-год. При цьому нинішній тариф для ТЕС вже перевищив 2 грн за кВт-год.

В середині березня голова «Енергоатому» Юрій Недашковський заявив, що поточний тариф компанії на відпуск електроенергії не покриває її мінімальні потреби, зокрема, на закупівлю ядерного палива в поточному році не вистачає 1,436 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі