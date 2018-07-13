Гройсман пояснив підвищення цін на газ бажанням врятувати українців від кризи та злиднів
Підвищення цін на газ для населення може стати вимушеним кроком для запобігання економічній катастрофі та злидням, викликаним проблемами з обслуговуванням зовнішніх боргів України.
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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді.
"Я відповідально вам заявляю - я не хочу підвищувати ціни на газ. Я не хочу цього робити. Це може бути тільки вимушений крок для того, щоб не допустити економічної катастрофи і зубожіння українських громадян. І тому, зараз ми чітко стоїмо на цих позиціях... Я буду просити консультацій з лідерами фракцій з цього питання, і буду показувати два сценарії, три сценарії, за якими ми можемо піти", - сказав він.
За словами прем'єра, відсутність підтримки міжнародних партнерів, які виступають за ринковий механізм ціноутворення та встановлення єдиної вартості газу, може призвести до серйозних проблем з виплатою зовнішнього боргу, і в результаті - до бідності громадян.
"З одного боку, що стосується моєї діяльності як прем'єр-міністра та діяльності попереднього уряду Арсенія Яценюка, ми все зробили все для того, щоб стабілізувати ситуацію і почати зростання. Вже зараз сповільнюється інфляція, більш стабільними залишаються ціни. Наступного року ситуація буде ще кращою. Але якщо ми не зможемо обслуговувати зовнішні борги - у нас будуть величезні, величезні проблеми, які відчують не олігархи, а, як завжди, відчує звичайний український громадянин. Але я не допускаю такий сценарій", - підкреслив Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, у четвер на прес-конференції в УНІАН, ключові бізнес-асоціації країни – Американська торгова палата, Європейської Бізнес Асоціації, Спілки українських підприємців і Незалежної асоціації банків України - закликають владу і Міжнародний валютний фонд розблокувати виділення 1,9 мільярда доларів кредитного траншу до 20 липня, оскільки подальше затягування процесу може привести до дефолту України, масштабної девальвації гривні і масового безробіття.
Зокрема, асоціації закликали парламент внести поправки в закон про антикорупційне суді, а уряд виконати раніше взяті зобов'язання щодо встановлення ринкових цін на газ, а також скоротити дефіцит держбюджету.
Асоціації констатували, що економічна нестабільність і виток девальвації можуть стати загрозою не лише матеріального добробуту громадян, але й національної безпеки в умовах військової агресії Росії.
Разом з тим глава Нацбанку Смолій раніше заявляв, що Україна здатна пережити пік виплат за зовнішнім боргом і без співпраці з МВФ.