Гройсман пояснив підвищення цін на газ бажанням врятувати українців від кризи та злиднів

Прем'єр має намір провести консультації з лідерами фракцій з приводу можливих сценаріїв врегулювання питання про ціну на газ.

Підвищення цін на газ для населення може стати вимушеним кроком для запобігання економічній катастрофі та злидням, викликаним проблемами з обслуговуванням зовнішніх боргів України.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді.

"Я відповідально вам заявляю - я не хочу підвищувати ціни на газ. Я не хочу цього робити. Це може бути тільки вимушений крок для того, щоб не допустити економічної катастрофи і зубожіння українських громадян. І тому, зараз ми чітко стоїмо на цих позиціях... Я буду просити консультацій з лідерами фракцій з цього питання, і буду показувати два сценарії, три сценарії, за якими ми можемо піти", - сказав він.

За словами прем'єра, відсутність підтримки міжнародних партнерів, які виступають за ринковий механізм ціноутворення та встановлення єдиної вартості газу, може призвести до серйозних проблем з виплатою зовнішнього боргу, і в результаті - до бідності громадян.

"З одного боку, що стосується моєї діяльності як прем'єр-міністра та діяльності попереднього уряду Арсенія Яценюка, ми все зробили все для того, щоб стабілізувати ситуацію і почати зростання. Вже зараз сповільнюється інфляція, більш стабільними залишаються ціни. Наступного року ситуація буде ще кращою. Але якщо ми не зможемо обслуговувати зовнішні борги - у нас будуть величезні, величезні проблеми, які відчують не олігархи, а, як завжди, відчує звичайний український громадянин. Але я не допускаю такий сценарій", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у четвер на прес-конференції в УНІАН, ключові бізнес-асоціації країни – Американська торгова палата, Європейської Бізнес Асоціації, Спілки українських підприємців і Незалежної асоціації банків України - закликають владу і Міжнародний валютний фонд розблокувати виділення 1,9 мільярда доларів кредитного траншу до 20 липня, оскільки подальше затягування процесу може привести до дефолту України, масштабної девальвації гривні і масового безробіття.

Зокрема, асоціації закликали парламент внести поправки в закон про антикорупційне суді, а уряд виконати раніше взяті зобов'язання щодо встановлення ринкових цін на газ, а також скоротити дефіцит держбюджету.

Асоціації констатували, що економічна нестабільність і виток девальвації можуть стати загрозою не лише матеріального добробуту громадян, але й національної безпеки в умовах військової агресії Росії.

Разом з тим глава Нацбанку Смолій раніше заявляв, що Україна здатна пережити пік виплат за зовнішнім боргом і без співпраці з МВФ.