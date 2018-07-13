Трамп назвав побудову газопроводу "Північний потік-2" трагедією і помилкою Німеччини

Президент США вважає, що завдяки газопроводу "Північний потік-2" Росія отримає значний вплив над Німеччиною, що не сприятиме міжнародним зусиллям із утвердження миру у світі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що побудова газопроводу «Північний потік-2» через Балтійське море є трагедією і помилкою Німеччини.

Про це він сказав на спільній з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей прес-конференції у Бакінгемширі (Сполучене Королівство), що транслювалася на сайті Білого дому.

"Ви спитали про трубопровід. Як на мене, це трагедія. Я вважаю, що це жахливий вчинок, який був зроблений, коли ви годуєте мільярдами і мільярдами доларів, головним чином з Німеччини, але і з інших країн..., скарбницю Росії в той час, коли ми намагаємося зробити щось, аби був мир у світі", - заявив Трамп.

"Я вважаю, що це жахливий вчинок, який робить Німеччина. Я вважаю, що це жахлива помилка, і наскільки мені подобається Ангела, я був дуже відкритим і казав про це... Я думаю, що це жахлива справа, що у вас є трубопровід, який тягнеться з Росії. І я вірю, що Німеччина буде отримувати 50-60% або, я навіть чув, 70% їхньої енергії з Росії", - додав президент.

У цьому зв'язку він наголосив: "Як ви можете працювати задля миру і працювати з позиції сили, якщо хтось має таку владу над вашою країною. Я не думаю, що це добре. Ви не працюєте, виходячи з сили, усієї вашої сили. Я думаю, що це дуже погано для Німеччини і німецького народу, і я не думаю, що це дуже добре для НАТО".

Читайте такожСША пригрозили санкціями компаніям, які працюють з «Північним потоком-2»

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Наприкінці березня - на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а у червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також має проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальні станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Очільник МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.

11 липня Трамп заявив, що вважає Німеччину залежною від Росії через побудову газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, він звинуватив Німеччину у невиконанні вимоги щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП на тлі сплати Росії "мільярдів доларів" за енергоносії.