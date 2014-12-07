Україна вже у понеділок почне відбирати із труби проплачений Росії газ

Про це в ефірі програми ТСН.Тиждень розповів міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«Нафтогаз України» заявив у п’ятницю, що перерахував «Газпрому» близько 378 млн дол за 1 мільярд кубометрів блакитного палива.

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Він пояснив, що Україна щодня використовує понад 200 мільйонів кубометрів газу, з них 35 мільярдів видобувається в Україні, 120 - з газосховищ, а решта закуповується.

Раніше глава російського газового холдингу Олексій Міллер заявив, що "Газпром" може почати поставки газу Україні упродовж 48 годин після отримання першого траншу.