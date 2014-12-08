Обвал на ринку нафти триває на тлі прогнозу банку Morgan Stanley

На світових торгах у понеділок, 8 грудня, ціни на нафту знижуються після того, як банк Morgan Stanley знизив прогноз цін на Brent, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,87 до $68,20 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,78 до $65,06.

Читайте такожНа Нью-Йоркській біржі укладають спекулятивні контракти на постачання нафти за $35-40 - Financial TimesMorgan Stanley знизив прогноз середньорічної ціни Brent до $70 з $98 за барель на 2015 рік і до $88 з $102 на 2016 рік. У гіршому випадку, на думку аналітиків банку, європейський еталон може подешевшати до $43 у другому кварталі майбутнього року.

"Без втручання ОПЕК ринки ризикують втратити баланс попиту і пропозиції, пік надлишкової пропозиції може припасти на другий квартал 2015 року", - йдеться в звіті банку.

Через тиждень після того, як ОПЕК вирішила не знижувати виробництво нафти, найбільший експортер картелю - Саудівська Аравія - знизив ціни для клієнтів в Азії і США.

Дані про зовнішню торгівлю Китаю виявилися нижчими за прогнози: експорт в листопаді зріс на 4,7%, а імпорт знизився на 6,7%. Імпорт нафти збільшився на 9% у порівнянні з жовтнем до 6,18 мільйона барелів на добу.