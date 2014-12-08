«Газпром» не поспішає виконувати рішення про закриття проекту «Південний потік»

Італійська Saipem (на 43% належить Eni) заявила в п'ятницю, 5 грудня, що отримала повідомлення про призупинення робіт на морській ділянці газопроводу «Південний потік», пишуть "Ведомости".

Компанія є генпідрядником з будівництва першої гілки труби. Оцінити економічний збиток поки неможливо, так як термін призупинення і остаточне рішення щодо проекту невідомі, йдеться в повідомленні. Представник консорціуму South Stream Transport B. V., який реалізує морську ділянку «Південного потоку», говорить, що компанія призупинила роботи трубоукладочного судна Castoro Sei, яке використовується за контрактом з Saipem. Правда, це судно прокладку трубопроводу до цих пір і не розпочинало, а лише готувалося до початку будівництва. Інших змін у проекті не сталося. «Поки ми можемо підтвердити тільки призупинення роботи судна Castoro Sei», - сказав представник консорціуму.

Читайте такожВ Єврокомісії вважають дії Росії щодо "Південному потоку" відвертим шантажем БолгаріїКонтракт Saipem коштував 2 млрд євро. Ще на 400 млн євро компанія уклала контракти з субпідрядниками, пишуть в огляді аналітики Credit Suisse. За їх оцінкою, якщо контракту на «Південний потік» все-таки не буде, виручка Saipem в 2015 р. скоротиться на 15%, EBIT на 20%, а чистий прибуток на третину.

При цьому представник South Stream Transport підкреслив, що у консорціуму чотири акціонера і тільки вони можуть прийняти рішення про внесення змін в план проекту або його можливу відміну. У «Газпрому» в консорціумі 50%, італійської Eni - 20%, французькій EdF і німецькій Wintershall - по 15%. Представники Eni і EdF не відповіли на запити. Представник Wintershall повідомив, що акціонери South Stream Transport були заздалегідь повідомлені про припинення роботи судна. Від інших коментарів він відмовився до проведення консультацій з європейськими та російськими партнерами по консорціуму.

Президент Росії Володимир Путін тиждень тому заявив в Анкарі, що Росія не може будувати «Південний потік», так як Болгарія, де труба повинна вийти на сушу, під тиском ЄС не дає дозволу на будівництво. А голова правління «Газпрому» Олексій Міллер оголосив проект закритим. Замість будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб. м через Болгарію планується прокласти трубу такої ж потужності через Туреччину до кордону з Грецією, де може бути створений газовий хаб, оголосив Міллер. Інфраструктура, побудована для «Південного потоку», зокрема розширення «Південного коридору» (сухопутної частини проекту на території Росії) стане в нагоді для будівництва нової труби в Туреччину, розповів Міллер.

Читайте також«Південний потік» до Туреччини втікУ четвер міністр енергетики Росії Олександр Новак сказав, що рішення про закриття проекту остаточне. В суботу це підтвердив і Міллер: «Питання абсолютно точно закрито». "Рішення про зупинку "Південного потоку" - це початок кінця нашої моделі роботи на ринку, коли ми орієнтувалися на постачання кінцевому споживачу на європейському ринку", - заявив Міллер.

Інвестиції «Газпрому» в проект склали близько $4,7 млрд.