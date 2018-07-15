Тарифи або життя: журналісти розказали про виживання українців у часи комунального апокаліпсису (відео)

Звичайних українців за борги за комунальні послуги, ніби у страшних снах, виселяють із квартир. А на платіжку люди чекають, наче на повістку із воєнкомату.

Будинок співачки Руслани – приклад екологічного помешкання з сонячними батареями. Таким чином, Руслана змогла зняти із себе «комунальний зашморг». Співачка веде війну зі старою олігархічною енергосистемою.

Про це йдеться у сюжеті "Українських сенсацій".

Але комунальний апокаліпсис для більшості українців не завершується!

Чому рахунки за комуналку стають дорогими навіть для зірок? Розповідаємо про черговий стрибок тарифів і чим це закінчиться для звичайних людей, які уже заборгували 36 млрд грн?

Звичайних українців за борги за комунальні послуги, ніби у страшних снах, виселяють із квартир. А на платіжку люди чекають, наче на повістку із воєнкомату.

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Комунальний апокаліпсис в Україні: як «роттердамські плюси» заганяють українців у «мінуси»? Заощаджують навіть зірки. За які комунальні гріхи сварить своїх підлеглих Дядя Жора? Чому величезні рахунки за комуналку стали дорогими навіть для Ані Лорак?

А також будинок із фекалій – модна тенденція до зими чи українців все ж довели?

Всі старі оборудки НКРЕКП діють не перший рік і, схоже, їх не збираються припиняти. Принаймні до виборів так точно. Ціни зростатимуть і надалі. Цього разу зростає ціна на газ взамін на наступний транш МВФ.

Схоже така українська доля. Всю незалежність перейматися тим, як по краплі життя стає все дорожче і дорожче. Стає зрозуміло, що лише від жадібності реформаторів залежить те, на скільки українців «нагріють» наступного разу.