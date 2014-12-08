Компанія ВР заморозить ряд проектів через низькі ціни на нафту

Нафтова компанія ВР може заморозити реалізацію низки проектів через низькі ціни на нафту. Про це в інтерв'ю газеті The Sunday Times розповів фінансовий директор компанії Брайан Гілварі, передає ТАСС.

За його словами, низькі ціни на нафту не впливають на довгострокові плани компанії, але "деякі проекти можуть бути відкладені або скасовані". Разом з тим, у компанії "є запас гнучкості" на випадок, якщо ціна на нафту зафіксується на рівні 60-70 доларів за барель.

Читайте такожНа Нью-Йоркській біржі укладають спекулятивні контракти на постачання нафти за $35-40 - Financial TimesКрім того, Гілварі повідомив, що компанія має намір провести скорочення робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, на світових торгах у понеділок, 8 грудня, ціни на нафту знижуються після того, як банк Morgan Stanley знизив прогноз цін на Brent. Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,87 до $68,20 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,78 до $65,06. Нинішня ціна Brent - найнижчий показник з жовтня 2009 року.

BP (British Petroleum) - британська нафтогазова компанія, друга за розміром обсягу акцій, що публічно торгуються, нафтогазова компанія в світі. 5% акцій компанії з 2011 року знаходяться у власності "Роснефти".