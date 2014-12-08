Україна за тиждень скоротила запаси газу в підземних сховищах на 6%

Запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 29 листопада по 6 грудня скоротилися на 6%, або на 859 млн кубометрів, - до 13,262 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Читайте такожУкраїна вже в понеділок почне відбирати з труби проплачений Росії газ З початку опалювального сезону запаси газу в сховищах скоротилися більш ніж на 3,5 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня почала відбір газу з підземних газосховищ.

5 грудня НАК «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 378 млн дол. передоплати за 1 млрд кубометрів природного газу. Як очікується, протягом 48 годин «Газпром» повинен відновити постачання газу в Україну після піврічної перерви.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.