На Закарпатті сталася розгерметизація газопроводу
Причина та місце розгерметизації встановлюються.
Розгерметизація газопроводу ”Братерство” сталася поблизу села Репинне (в районі гори Верхній Діл) Міжгірського району Закарпатської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні, 8 грудня, о 03.55 на ділянці магістрального газопроводу (діаметр 1420 мм, тиск 55 атм) сполученням «Долина-Ужгород-Кордон».
За даними ДСНС, витік газу припинено шляхом перекриття двох засувок.
Читайте такожРосія зібралася будувати нові газопроводи в обхід України, експерти вказують на загрози цього задумуПричина та місце розгерметизації встановлюються. До аварійно-відновлювальних робіт залучено бригаду Закарпатського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів м. Свалява.
На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Закарпатській області.