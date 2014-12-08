На Закарпатті сталася розгерметизація газопроводу

Розгерметизація газопроводу ”Братерство” сталася поблизу села Репинне (в районі гори Верхній Діл) Міжгірського району Закарпатської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні, 8 грудня, о 03.55 на ділянці магістрального газопроводу (діаметр 1420 мм, тиск 55 атм) сполученням «Долина-Ужгород-Кордон».

За даними ДСНС, витік газу припинено шляхом перекриття двох засувок.

Читайте такожРосія зібралася будувати нові газопроводи в обхід України, експерти вказують на загрози цього задумуПричина та місце розгерметизації встановлюються. До аварійно-відновлювальних робіт залучено бригаду Закарпатського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів м. Свалява.

На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Закарпатській області.