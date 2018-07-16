У "Нафтогазі" розповіли, що запропонують "Газпрому" на переговорах щодо транзиту газу

11:48, 16 липня 2018
Енергетика
1499 0
Пропозиція планується зробити на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу з РФ / bykvu.com

НАК Нафтогаз України планує запропонувати російському монополісту ВАТ Газпром транзит газу по своїй території після 2019 року за європейськими правилами.

Про це повідомив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко в ефірі радіо Новое время, передає "Ліга.Бізнес".

Читайте також«Нафтогаз» перерахував до держбюджету 72 мільярди гривень

Пропозицію планується зробити на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу з РФ за участю Європейського Союзу, яке відбудеться 17 липня у Берліні.

"Ми їдемо з головною нашою пропозицією – це застосувати європейські правила щодо транзиту російського газу через територію України. Ми будемо наполягати, щоб Газпром працював і в Україні за тими ж правилами, за якими Газпром працює і в Європі", - сказав Вітренко.

Він уточнив, вимога стосується тарифів на транзит газу, бронювання потужностей, і обміну даними. "Ось все-все-все, як у Європі, так і у нас", - додав комерційний директор.

Такий підхід, як заявив Вітренко, дозволить зняти дискусії про те, що пропозиції української сторони нібито є необґрунтованими.

Передбачається, що українську сторону на переговорах будуть представляти міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Російську делегацію очолять міністр енергетики РФ Олександр Новак і представники Газпрому.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії-оператора ГТС - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України». У той же час, менеджмент Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» новий філіал - «Оператор ГТС України».

Також «Нафтогаз» залучив в якості менеджера проекту анбандлінгу польський підрозділ компанії PwC.

Читайте також«Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу новий мільярдний позов проти «Газпрому»

У «Нафтогазі вважають, що відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з «Газпромом».

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» залишився повинен української компанії 2,56 млрд дол.

При цьому Стокгольмський арбітраж залишив «Нафтогаз України» в якості контрагента російського газового монополіста «Газпром» в контракті на транзит російського газу.

Питання передачі транзитного контракту до нового оператора був важливий для проведення реформи розділення «Нафтогазу» і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Нафтогаз#Газпром