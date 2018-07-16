У "Нафтогазі" розповіли, що запропонують "Газпрому" на переговорах щодо транзиту газу

НАК "Нафтогаз України" вийде на тристоронні переговори з Росією за участю Європейського Союзу з пропозицією забезпечувати транзит газу по своїй території після 2019 року за європейськими правилами.

НАК Нафтогаз України планує запропонувати російському монополісту ВАТ Газпром транзит газу по своїй території після 2019 року за європейськими правилами.

Про це повідомив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко в ефірі радіо Новое время, передає "Ліга.Бізнес".

Читайте також«Нафтогаз» перерахував до держбюджету 72 мільярди гривень

Пропозицію планується зробити на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу з РФ за участю Європейського Союзу, яке відбудеться 17 липня у Берліні.

"Ми їдемо з головною нашою пропозицією – це застосувати європейські правила щодо транзиту російського газу через територію України. Ми будемо наполягати, щоб Газпром працював і в Україні за тими ж правилами, за якими Газпром працює і в Європі", - сказав Вітренко.

Він уточнив, вимога стосується тарифів на транзит газу, бронювання потужностей, і обміну даними. "Ось все-все-все, як у Європі, так і у нас", - додав комерційний директор.

Такий підхід, як заявив Вітренко, дозволить зняти дискусії про те, що пропозиції української сторони нібито є необґрунтованими.

Передбачається, що українську сторону на переговорах будуть представляти міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Російську делегацію очолять міністр енергетики РФ Олександр Новак і представники Газпрому.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії-оператора ГТС - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України». У той же час, менеджмент Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» новий філіал - «Оператор ГТС України».

Також «Нафтогаз» залучив в якості менеджера проекту анбандлінгу польський підрозділ компанії PwC.

Читайте також«Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу новий мільярдний позов проти «Газпрому»

У «Нафтогазі вважають, що відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з «Газпромом».

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» залишився повинен української компанії 2,56 млрд дол.

При цьому Стокгольмський арбітраж залишив «Нафтогаз України» в якості контрагента російського газового монополіста «Газпром» в контракті на транзит російського газу.

Питання передачі транзитного контракту до нового оператора був важливий для проведення реформи розділення «Нафтогазу» і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.