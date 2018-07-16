Заповнені на 39%: Україна продовжує закачувати газ до сховищ

На даний момент газові сховища України заповнені на 38,57%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися на 60,54%, або на 4,5 мільярда кубометрів, - до 11,936 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 14 липня до сховищ було закачано 748,4 мільйона кубометрів газу.

Станом на 14 липня, запаси газу в ПСГ становлять 11,936 мільярда кубометрів газу, що на 2,66%, або на 326,6 мільйона кубометрів, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (12,262 мільярда кубометрів).

За даними "Укртрансгазу", з 1 по 14 липня Україна імпортувала 509,344 мільйона кубометрів газу (з них 266,4 мільйона кубометрів - через Словаччину, 207,5 мільйона кубометрів - через Угорщину, 37,433 мільйона кубометрів - через Польщу) власний видобуток за липень становив 796,5 мільярда кубометрів, а транзит - 3,493 мільярда кубометрів.

Зазначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 38,57%.

Як повідомляв УНІАН, до 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.