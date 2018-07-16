Україна з початку року збільшила експорт електроенергії

Основним покупцем української електроенергії продовжує залишатися Угорщина.

Україна в січні-червні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року скоротила експорт електроенергії в країни ЄС і Молдову на 0,9% - до 3,14 мільярда кВт-год.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, 61,2% (або 1,9 мільярда кВт-год електроенергії було поставлено в Угорщину, 23,1% (723,3 мільйона кВт-год) – до Польщі, 12,9% (404 мільйона кВт-год) – до Молдови, 2,5% (78 мільйона кВт-год) – до Словаччини і 0,3% (11,3 мільйона кВт-год) – до Румунії.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з минулим роком на 28,6% - до 5,166 мільярда кВт-год. При цьому виручка за постачання електроенергії за звітний період зросла на 55% - до 236 мільйонів доларів.