Ціна нафти Brent вже опустилася нижче 68 доларів за барель

Вартість нафти сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE 8 грудня опустилася нижче 68 доларів за барель - січневий ф'ючерсний контракт, станом на 12:45 мск, подешевшав на 2%, до 67,55 долара за барель, передає ПРАЙМ.

Читайте такожОбвал на ринку нафти продовжився на тлі прогнозу банку Morgan StanleyЦіна бареля суміші Brent у 63,7 долара є пороговою у нинішньому циклі, вважають аналітики британського банку Barclays.

"Рівень в 63,70 долара є зараз, на нашу думку, кордоном опору. Якщо він буде пробитий, то слід очікувати періоду подальшого падіння нафтових цін", - йдеться в доповіді банку.

На початку грудня аналітики Barclays відзначали, що ринку необхідно пройти період адаптації, доки попит і пропозиція не зрівноважать один одного. Банк знизив прогноз за цінами на Brent зі 103 доларів до 99 доларів на 2014 рік і з 93 доларів до 72 доларів на наступний рік. Для WTI нові оцінки становлять 92 долара в 2014 році і 66 доларів в 2015 році.

У свою чергу, найбільший банк Європи - швейцарський UBS дав сьогодні свою оцінку середньої ціни бареля нафти на 2015 рік - трохи вище 70 доларів.