Газпромбанк продає частку в чеській Škoda a JS.s, яка може отримати контракт на добудову блоків Хмельницької АЕС

Нагадаємо, Газпромбанк володіє приблизно 85% акцій ОМЗ, якому, в свою чергу, належить 100% акцій Skoda JS.

Газпромбанк, який потрапив під санкції уряду США, має намір продати частину або всі свої непрямі частки в чеському підприємстві Škoda a JS.s. S, яке є постачальником ядерного обладнання.

Про це пише оглядач Nuclear Intelligence Weekly Гарі Піч, посилаючись відразу на два джерела.

Обидва джерела повідомили, що Газпромбанк веде переговори з французькими зацікавленими сторонами про придбання частини або всього пакету акцій ОМЗ (Об'єднані машинобудівні заводи, група Уралмаш – Іжора).

Нагадаємо, Газпромбанк володіє приблизно 85% акцій ОМЗ, якому, в свою чергу, належить 100% акцій Skoda JS. У відповідності з так званим «50-відсотковим правилом, застосовуваним Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США по потрапила під акції власності, Газпромбанк повинен буде відмовитися від не менш 35% ОМЗ, щоб зняти санкції з Skoda JS або, що більш імовірно, на думку ризького браузера Nuclear Intelligence Weekly, ОМЗ повинен буде продати контрольний пакет акцій Skoda.

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Оприлюднену ще навесні інформацію підтверджує той факт, що в липні компанія Škoda a JS.s. уклала з французькою компанією Framatome контракт на виробництво і поставку двох комплектів внутрішньокорпусних пристроїв корпусу реактора EPR потужністю 1600 МВт, призначених для АЕС Hinkley Point C в графстві Сомерсет, Великобританія. Комплект поставки включає, зокрема: кошик активної зони, важкий рефлектор і верхнє внутрикорпусное пристрій (аналог верхнього блока реактора ВВЕР-1000). Про це повідомляється в офіційному прес-релізі компанії.

Нагадаємо, на початку липня урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності схвалив ТЕО добудови двох блоків ХАЕС. Вартість добудови складає 72,44 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року). Згідно ТЕО, після денонсування договору про добудову даних енергоблоків з Росією єдиним варіантом, що забезпечує добудову в найбільш короткі терміни при мінімізації витрат, є застосування реакторної установки (РУ) ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор) виробництва компанії Skoda JS (Чехія).

Загальна вартість добудови двох енергоблоків – 72,437 млрд грн (у цінах на 5 травня 2017 року), в тому числі вартість обладнання – 46,3 млрд грн. Терміни будівництва – 84 місяці від початку робіт, а гаданий введення в експлуатацію енергоблоку №3 – 2025 рік. Загальний стан будівельної частини на момент припинення робіт енергоблоку №3 – 75%, енергоблоку №4 – 28%.