У "Нафтогазі" розповіли про можливу долю заарештованих активів "Газпрому"

Заарештовані активи "Газпрому" в Європі можуть бути продані на аукціонах у рамках стягнення з російської компанії боргу в 2,6 мільярда доларів.

Заарештовані активи "Газпрому" в Європі можуть бути продані на аукціонах з метою стягнення з російської компанії боргу в 2,6 мільярда доларів у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

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Про це повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в Twitter з посиланням на слова комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

"Якщо "Газпром" не заплатить, тоді, відповідно, їх активи, які заарештовують по всій Європі, будуть реалізовуватися на аукціонах, і ми повинні отримувати гроші від реалізації цих активів на аукціонах", - цитує Вітренко прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі з транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси щодо арешту активів "Газпрому" проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону - акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

В середині червня "Газпром" заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території країни в суперечці про контракт на транзит газу. Зараз "Нафтогаз" оскаржує дане рішення суду.