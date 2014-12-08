У Кабміні обіцяють вирішити проблему нестачі енергоносіїв протягом тижня

Про це заявив на засіданні погоджувальної ради міністр культури В'ячеслав Кириленко, посилаючись на слова міністра енергетики Володимира Демчишина, повідомляє Українська правда.

За його словами, у понеділок вранці в Кабміні відбулася нарада, на якій Демчишин пообіцяв вирішити цю проблему.

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"Безумовно, в Україні існує дефіцит енергоносіїв, і ця інформація є відкритою. Водночас сьогодні на вранішньому засіданні уряду міністр енергетики просив повідомити, що до наступного понеділка проблеми будуть вирішені", – сказав він.

Кириленко також додав, що в уряді не планують закуповувати вугілля у самопроголошених псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР".

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін продовжив на місяць дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.