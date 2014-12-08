"Газпром" не почав постачати газ в Україну, посилаючись на відсутність заявки від "Нафтогазу"

Про це УНІАН сказав офіційний представник російського газового гіганта «Газпром» Сергій Купріянов.

Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН, чи почав «Газпром» постачання в Україну за раніше здійсненою передплатою, Купріянов сказав: «Ні, поки не просіть, від НАК «Нафтогаз» немає відповідної заявки».

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 грудня "Нафтогаз України" заявив про перерахування російському "Газпрому" 378 млн дол. передплати за поставку 1 млрд куб. м газу.

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Раніше Україна заявляла, що може обмежитися закупівлями до 1,5 млрд куб. м російського газу у 2014 році і до 1 млрд куб. м у першому кварталі 2015 року, однак конкретні обсяги будуть визначатися залежно від погодних умов та обсягів закупівлі газу реверсом.

Згідно із брюссельським договорами, до кінця поточного року ціна російського газу для України становить 378 доларів за 1 тис. куб. м, а у першому кварталі наступного року - 368 доларів за 1 тис. куб. м. "Нафтогаз України" буде купувати його за передоплатою.

Умовою купівлі газу у першому кварталі 2015 року є погашення до кінця 2014 року 1,65 млрд доларів боргу за попередні поставки.

Пізніше, 6 грудня, в російському «Газпромі» підтвердили отримання передплати у розмірі 378 млн доларів від держкомпанії «Нафтогаз України» за постачання 1 млрд кубометрів газу.

Після цього офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов сказав, що російський «Газпром» відновить постачання газу в Україну максимум через 48 годин.

Він наголосив, що ніяких технічних складнощів у відновленні постачання газу в Україну немає, і найпізніший термін відновлення постачання у найближчий понеділок.