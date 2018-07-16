Кабмін до середини серпня вирішить, як розподілити прибуток "Нафтогазу"

"Нафтогаз України" має перерахувати до державного бюджету 11,8 мільярда гривень дивідендів за підсумками діяльності за 2017 рік.

Кабінет міністрів України до середини серпня прийме рішення про розподіл 17,7 милолиарда гривень чистого прибутку Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за 2017 рік.

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Про це йдеться в розпорядженні уряду, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр".

"45% чистого прибутку у розмірі 17 698 568,4 тисячі гривень – залишити нерозподіленими до прийняття окремого рішення Кабінету міністрів України до 14 серпня 2018 року", – йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" станом на 21 червня перерахував у державний бюджет 68%, або на 8 мільярдів гривень, з 11,8 мільярда гривень дивідендів за підсумками діяльності за 2017 рік.

"Нафтогаз України" в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.