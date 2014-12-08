Южно-Українська АЕС відключила третій енергоблок на ремонт

Южно-Українська атомна електростанція згідно з планом відключила від енергосистеми країни третій енергоблок для проведення середнього планового ремонту, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Блок, як повідомляється, було відключено в ніч на 8 грудня. «Перший і другий блоки станції працюють без зауважень, радіаційний фон на промисловому майданчику АЕС перебуває на рівні природних фонових значень і становить 11 мкР/год.», - повідомили у Міненерговугілля.

Як повідомляв УНІАН, Южно-Українська атомна електростанція планувала відключити від енергомережі країни третій блок для виконання планово-запобіжного ремонту тривалістю 119 діб.

Читайте такожЗапорізька АЕС після ремонту запустила третій енергоблокЮжно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).