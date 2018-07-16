Путін запевнив Трампа в готовності зберегти та продовжити транзит газу через Україну

Путін заявив, що це питання залежить від врегулювання спору в Стокгольмському арбітражі.

Президент Росії Володимир Путін запевнив президента США Дональда Трампа в готовності зберегти транзит газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2» і продовжити транзитний контракт після 2019 року в разі врегулювання спору в Стокгольмському арбітражі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Гельсінкі за підсумками переговорів з Трампом.

«Пан президенте (Трамп) висловлював стурбованість у зв'язку зі зникненням транзиту через Україну. Я запевнив пана президента, що Росія готова зберегти цей транзит. Більш того, ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується наступного року, в разі врегулювання спору між суб'єктами господарювання в Стокгольмському арбітражному суді», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Читайте такожУ "Нафтогазі" розповіли, що запропонують "Газпрому" на переговорах щодо транзиту газу

Наприкінці лютого 2018 року «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також російська компанія повинна поставити в Україну в 2018-2019 роках 10 млрд куб. м газу за цінами, рівними вартості газу на газових хабах у Німеччині.

«Газпром» не став виконувати свої зобов'язання, що призвело до газової кризи 2-3 березня (тимчасового дефіциту газу в українській ГТС), яку вдалося подолати завдяки скороченню споживання і збільшенню імпорту газу з країн ЄС.

12 березня Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що «Газпром» повинен поважати свої зобов'язання з поставок газу в Україну.