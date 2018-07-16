Трамп пообіцяв Путіну конкуренцію у постачанні енергоресурсів до Європи

Президент США вважає компліментом свої слова про те, що президент РФ є суперником.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що США і Росія конкуруватимуть у постачанні до Європи енергоресурсів.

Про це президент США сказав у президентському палаці в Гельсінки (Фінляндія) на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції, яка транслювалася на сайті Білого дому.

Зокрема, Трампа попросили уточнити його позицію щодо будівництва Росією газопроводу "Північий потік-2".

Трамп нагадав, що вважає Путіна суперником.

"Насправді, я назвав його суперником, і хорошим суперником, яким він є. І я вважаю, що слово суперник – це комплімент", - сказав Трамп.

"Я думаю, що ми будемо конкурувати, коли ви говорите про трубопровід ("Північний потік-2" - УНІАН). Я не думаю, що це обов'язково відповідає найкращим інтересам Німеччини, або не відповідає, але було рішення, яке вони прийняли", - сказав Трамп.

Він зазначив, що оскільки США вийшли у лідери в світі з видобутку нафти і газу, країна готова конкурувати з РФ, продаючи в Європу скраплений газ, в тому числі, з огляду на побудову газопроводу "Північний потік-2".

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня Трамп заявив, що вважає Путіна суперником, але не ворогом.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Наприкінці березня - на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а у червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також має проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальні станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

18 травня після переговорів у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Очільник МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.

11 липня Трамп заявив, що вважає Німеччину залежною від Росії через побудову газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, він звинуватив Німеччину у невиконанні вимоги щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП на тлі сплати Росії "мільярдів доларів" за енергоносії.

13 липня президент США назвав побудову газопроводу "Північний потік-2" трагедією і помилкою Німеччини.