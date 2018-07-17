Міненерговугілля пропонує змінити норми споживання газу для населення

Пропонується встановити норми для двох періодів: з квітня по вересень і з жовтня по березень.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету міністрів змінити норми споживання природного газу для населення, яке не має лічильників.

Про це йдеться в проекті постанови, опублікованому на сайті Міненерговугілля.

Зокрема, міністерство пропонує для тих, у кого є газова плита і централізоване гаряче водопостачання, встановити норму споживання: з квітня по вересень (включно) - 5,8 куб. м на місяць на одну людину і жовтень-березень (включно) - 8,8 куб. м на місяць на одну людину; в разі відсутності гарячого водопостачання та газового водонагрівача: з квітня по вересень (включно) - 8,3 куб. м на місяць на одну людину і жовтень-березень (включно) - 13,7 куб. м на місяць на одну людину; за наявності плити газової та водонагрівача: з квітня по вересень (включно) - 20 куб. м на місяць на одну людину і жовтень-березень (включно) - 25 куб. м на місяць на одну людину.

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Також пропонується, що в період відсутності централізованого гарячого водопостачання для населення норма споживання природного газу на плиту газову встановлюється: квітень-вересень (включно) - 9,3 куб. м на одну людину на місяць і жовтень-березень (включно) - 14,2 куб. м на одну людину на місяць.

У пояснювальній записці зазначено, що станом на 1 червня 3,3 млн квартир (домогосподарств), або 24,9%, не оснащені лічильниками газу.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року Кабмін знизив норми споживання газу для побутових споживачів, у яких немає лічильників.

Відповідно до цього рішення, за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норму було знижено з 4,4 до 3,3 куб. м на одну людину на місяць. За відсутності гарячого водопостачання та газового водонагрівача норматив було знижено з 7,1 до 5,4 куб. м, а за наявності газового водонагрівача - з 14 до 10,5 куб. м.